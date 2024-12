Juventus-Cagliari, la conferenza stampa di Thiago Motta

Laha vinto per 4-0 sul Cagliari all'Allianz Stadium passando il turno di Coppa Italia. Il tecnico bianconeroè intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida. Le sue parole:"Andata bene la prestazione ed il risultato, siamo ai quarti e sono contento per il rientro di Nico, un ragazzo fantastico in campo e fuori, avevamo bisogno della sua energia e qualità, aspettiamo gli altri che devono rientrare per poter aiutare come ha fatto lui oggi non solo in campo ma anche prima durante e dopo la partita"."Alla fine non lo faccio io, lo fanno loro, così è facile. Chiedo e vedo predisposizione e disponibilità nei ragazzi. Tanto Weston cosi come Manuel non metterò mai un giocatore in difficoltà o dove non sia convinto. Ho chesto prima a loro cosa ne pensavano e la risposta mi sorprende ancora perchè immagino il dubbio dei giocatori invece mi hanno detto sicuramente sì, che si sentivano in grado di farlo quindi giocano e questo è il risultato, io osservo e cerco di mettere in campo i migliori ma devono essere loro convinti come lo sono Weston e Manu. Disponibilità e compromesso con il gruppo"."Lo vedo bene dappertutto, anche centrale di difesa, lo farà con la convinzione di farlo bene perchè è un grande giocatore ed ha un atteggiamento impeccabile ed oggi ha giocato con l'influenza"."Vincere la prossima in Coppa Italia, quando arriverà il momento ci penseremo. Ora c'è il Monza che anche se non sta avendo dei risultati mette in difficoltà ogni squadra che affrontano, hanno giocatori forti, un grande allenatore che sta provando in tutti i modi di fare il suo lavoro al meglio, noi vogliamo fare una grande partita, che è l'obiettivo"."Lo vedo sempre bene, oggi ha dimostrato ancora una volta il suo compromesso con la squadra di difendere attaccare e partecipare e fare quello che gli viene chiesto al massimo. Ha fatto un'altra ottima partita"."Può migliorare tantissimo. Ha delle qualità importanti, uno contro uno, velocità a puntare l'uomo. Deve associarsi meglio con i compagni, oggi Savona gli ah dato una grande mano in attacco ed in difesa. In alcuni momenti può fare meglio al scelta ma ha grande entusiasmo e voglia di dimostrare. Con il tempo e la presa di fiducia riuscirà a prendere le decisioni migliori nel momento giusto"."Non dimentichiamo le fatiche. Affrontiamo tutte le partite come dobbiamo e cerchiamo di mettere in difficoltà l'avversario. Alla fine vogliamo crescere per avere i risultati che vogliamo. Oggi abbiamo fatto una buona partita, tante altre abbiamo fatto bene ma non abbiamo vinto. La strada è giusta, i ragazzi vanno aiutati perchè stanno dimostrando grande professionalità e impegno. Combattono e lottano, hanno dimostrato più di una volta di poter superare la difficoltà con l'atteggiamento giusto. A volte non siamo stati capaci per tanti motivi che tutti noi sappiamo ma non utilizzerò mai come alibi, noi continuiamo per la nostra strada, la prossima è il Monza e proveremo a fare la partita"."Non c'è spiegazione, sono le mie sensazioni, quello che io vedo. Abbiamo tre grandi portieri"."Può diventare cosi come no, dipende dal momento. Se vedo che è la cosa migliore lo diventerà sempre, se vedo che ci sono altre soluzioni per aiutare la squadra faremo altre scelte. Oggi era la scelta migliore"."Non mi concentro sulla posizione ma mi concentro su che giocatore è. Da esterno ha fatto partite stratosferiche alla sua età, oggi una buona prestazione con la squadra, ha perso qualche pallone ma con la sua qualità può migliorare. Da esterno o dietro la punta o quando ha fatto la punta è un grande giocatore. I grandi possono giocare ovunque e far bene ovunque"."Sono soddisfatto, contento e orgoglioso di cos'ho visto, cosi possiamo crescere: interpretando la partita come la dobbiamo affrontare, oggi lo abbiamo fatto molto bene. Non solo perché è coppa Italia ma perché giochiamo in casa, dobbiamo andare in avanti, questa è la strada. A volte abbiamo interpretato in altro modo e bene e altre partite non bene quello che dovevamo metter in pratica nel campo e questo mi rende soddisfatto"."Con la società siamo in sintonia per quello che si può e si deve fare nel mercato, quando arriverà vedrete voi. Io sono contentissimo con i miei giocatori, li conosco tutti oggi e capisco come sono. Voglio averli tutti insieme in squadra e bene ognuno al meglio del rendimento e sapendo che giocando un minuto o novanta possono fare la differenza ed è quello che mi auguro. A volte qualcuno deve fermarsi ma fa parte del gioco. Guardiamo avanti e sicuramente nel momento giusto saranno insieme in campo, tolti i due che già sappiamo che non possono rientrare e mi dispiace per loro perchè potevano e volevano esserci. Daremo di più aspettandoli anche se serve tempo. Douglas è tornato ed è rientrato molto bene contro il Venezia".