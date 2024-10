Juventus-Cagliari, il commento della partita

Passo falso per lache getta una vittoria che sembrava ormai certa in casa contro il Cagliari.due punti buttati, un passo indietro dopo Lipsia, peccati di gioventù", scrive il Corriere dello Sport analizzando il pareggio all'Allianz Stadium. "Il Cagliari è rimasto aggrappato al risultato e ha meritato di pareggiare".I bianconeri hanno rischiato di perdere una partita già vinta o quasi. I conti vanno chiusi subito, non si lasciano le partite sul crinale dell’incertezza. Troppa bambagia dopo il colpo Champions, si leggegiocando meglio dell'avversario ma niente accade per caso. "Resta un dato di fatto: se Koopmeiners o Vlahovic avessero segnato il 2-0, non si sarebbero creati i presupposti del caos finale. La Juve così è scivolata a meno 3 dal Napoli e si è fatta agganciare dalla Lazio: dopo la sosta, Thiago si misurerà con Baroni senza il portoghese oltre a Gonzalez, Bremer, Milik e forse Koopmeiners, costretto a chiedere il cambio nell’intervallo", aggiunge il quotidiano sulla situazione dei bianconeri. Dopo i cambi del secondo tempo, ". Tolto Kalulu, è stata una domenica nefasta per i nuovi acquisti della Juve".



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui