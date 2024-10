Juve-Cagliari, come arrivano i bianconeri dopo la vittoria a Lipsia

Ci siamo, è di nuovo ora di scendere in campo.non va dimenticata, anzi, deve essere il vero motore per continuare a questo ritmo, con una grinta come quella vista in Germania. I bianconeri hanno speso tante energie, sia a livello fisico sia: 99 minuti, due infortuni - di cui uno grave - e un'espulsione. Insomma, le difficoltà non sono mancate, ma la Juve ha dimostrato di avereper affrontarle. Allo stesso modo, però, è necessario recuperare nel modo giusto per poter ripartire ancora più forte, e così è stato.L'entusiasmo di cui abbiamo parlato è chiaro e giustificato, perché la Juve di Lipsia è stata una delle migliori viste finora. La preoccupazione, però, c'è e non si può ignorare: l'infortunio dipesa tantissimo per i bianconeri. Come detto dain conferenza stampa, però, è proprio qui che il gruppo deve unirsi e dare qualcosa in più. Tornando alle energie spese in Germania, l'allenatore ha spiegato che la squadra ha avuto bisogno di due giornate maggiormente di scarico, aggiungendo che il successo in Champions ha aiutato. Ora per la Juve c'è un altro avversario, e la vittoria di mercoledì non deve essere un episodio isolato, ma piuttosto un punto di partenza.





