si trova a fare i conti con una squadra incerottata e l’esigenza di gestire al meglio le energie in vista della sfida contro il Cagliari. Le assenze continuano a pesare: ai lungodegenti, si aggiungonoUna situazione che obbliga l’allenatore a un turnover ragionato, evitando di stravolgere troppo la formazione per non compromettere l’equilibrio della squadra.Alcuni cambi sembrano inevitabili, sia per far rifiatare i giocatori più impiegati – come Gatti, che potrebbe partire dalla panchina – sia per adattare al meglio i ruoli in base alle necessità. Tra le ipotesi più probabili ci sono Locatelli centrale di difesa, come già visto nel finale contro il Venezia, e McKennie schierato come terzino sinistro in una posizione inusuale ma già sperimentata.Nonostante gli aggiustamenti, l’attacco rimarrà il punto fermo della squadra: Motta intende schierare tutti i migliori a disposizione nel reparto offensivo, consapevole che il contributo dei big sarà fondamentale per superare l’ostacolo sardo e mantenere vivo il sogno della Coppa Italia. Una sfida che richiederà attenzione, sacrificio e un equilibrio perfetto tra innovazione e certezze consolidate.