Laha un bilancio impeccabile in casa contro il Cagliari in Coppa Italia, con nessuna sconfitta finora. In totale, nelle sfide disputate all'Allianz Stadium, la squadra bianconera ha registrato due pareggi e una vittoria. L'unico successo casalingo risale al 2012, quando la Juventus superò il Cagliari grazie a un gol di Sebastian Giovinco. Questo storico dato evidenzia la tradizione positiva della Juventus nelle partite interne di Coppa Italia contro i sardi, che hanno sempre trovato difficoltà a imporsi in casa bianconera. La squadra di Thiago Motta cercherà di continuare su questa strada nelle prossime edizioni del torneo.