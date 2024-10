Dopo l'impegno di Champions Legue che vedrà la Juventus affrontare il Lipsia alla Red Bull Arena, i bianconeri torneranno in campo domenica 6 ottobre - davanti al pubblico di casa dell'Allianz Stadium - per sfidare il Cagliari in vista della settima giornata del campionato di Serie A. E' stata ufficialmente designata la squadra arbitrale che dirigerà il match di Torino che inizierà alle ore 12.30. Di seguito la squadra arbitrale al completo:: MARINELLI: DI IORIO – BAHRI: DI MARCO: PATERNA: MARINI