Cabal e Savona possono fare i centrali nella Juventus?

La perforabilità dimostrata nelle ultime uscite dallanon poteva che creare qualche preoccupazione alla Continassa, dove al momento tutti i pensieri sono rivolti alla trasferta di domani sul campo dell'. La causa del problema - lo ha riconosciuto anche Thiago Motta in conferenza stampa - non può essere attribuibile a un singolo giocatore, al netto degli errori individuali, ma va piuttosto trovata nella scarsa compattezza e propensione alla ri-aggressione alta dell'intero collettivo, a cui dunque si chiede qualcosa in più.Intanto, però, si stanno cercando possibili correttivi anche sul campo del JTC, dove secondo Corriere.itsta collaudandocome centrali. Era stato lo stesso tecnico italo-brasiliano, del resto, a parlare di questa ipotesi nel recente passato , soprattutto in riferimento al colombiano (che però ha detto di preferire come terzino, ruolo che è sicuramente più congeniale anche al giovane azzurro). Esperimenti in corso, dunque, con un solo obiettivo: ritrovare quella solidità difensiva che dall'infortunio di Gleison Bremer sembra un lontano ricordo.





