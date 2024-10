I numeri difensivi della Juventus

12 partite

9 goal subiti

Il vuoto lasciato da Bremer

Le parole di Thiago Motta

Il verdetto di San Siro lascia in eredità diverse chiavi di lettura. Lo spirito della Juventus, la capacità di rimanere aggrappata sempre alla partita, hanno permesso a tutto il popolo bianconero di vivere una vera e propria altalena di emozioni. Era successo a Lipsia, è successo anche oggi. Non è arrivata una vittoria, ma a conti fatti è come se lo fosse.Ovviamente, però, non è oro tutto ciò che luccica, perché dalla spettacolare e pirotecnica sfida del Meazza, Thiago Motta si porta a casa un bel quantitativo di materiale sul quale urge una doverosa riflessione. Ogni riferimento nei confronti del pacchetto difensivo è in questo caso puramente voluto.Prima della sfida con l'Inter, la Juventus aveva incassato complessivamente 5 goal in 11 partite tra campionato e Champions. Uno in Serie A, contro il Cagliari, e 4 in Champions, di cui uno contro PSV e Stoccarda e due contro il Lipsia. Numeri che collocavano la Juventus tra i reparti meno perforabili d'Europa. Numeri che, contro l'Inter, hanno subito un fortissimo scossone. Contro i nerazzurri, infatti, la Juve ha incassato qualcosa come 4 goal nel giro di 53 minuti, evidenziando le prime crepe di una struttura che fino a poche ore fa aveva impressionato per solidità e compattezza.Sul bilancio di un reparto che i primi veri affanni li ha vissuti nel giro di pochi giorni, tra Stoccarda e Inter, pesa come un macigno l'assenza di Bremer. Prima dell'infortunio del brasiliano a Lipsia, la Juventus aveva subito solamente un goal in sette partite, a tempo scaduto, contro il PSV. Da quando il numero 3 è stato costretto ad alzare bandiera bianca, Madama ne ha incassati otto nelle successive cinque.Hanno fatto inevitabilmente discutere anche le scelte di Thiago Motta che, dopo i patemi di Champions contro lo Stoccarda, ha riproposto ancora una volta Danilo, anziché Gatti, con il brasiliano che per la seconda partita consecutiva ha provocato un calcio di rigore. Una prestazione negativa, alla quale si è aggiunta la prima serata storta di Pierre Kalulu da centrale della Juve. Ai microfoni di Sky, Thiago Motta ha spiegato il motivo della sua scelta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui