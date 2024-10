Cabal Juve, l'esclusione dalla Colombia

Juan Cabal, convocato dalla nazionale colombiana, è stato sorprendentemente escluso dalla lista dei titolari e finito in tribuna nella sfida contro la Bolivia, nonostante diverse testate locali lo avessero indicato come uno degli undici iniziali nelle probabili formazioni di partenza.Al momento, non ci sono notizie ufficiali riguardo le motivazioni di questa scelta. Non sono stati segnalati problemi fisici per il giocatore, il che lascia ipotizzare che la sua esclusione sia dovuta a decisioni puramente tecniche. Questo alimenta speculazioni tra i tifosi e gli esperti sul perché l'allenatore abbia preferito altre opzioni per la gara.