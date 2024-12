Buffon, Thiago Motta e Allegri: le parole

Gianluigi Buffon è stato protagonista a sorpresa di Fontana di Trevi – format di Cronache di Spogliatoio – al teatro Arcimboldi di Milano. Di seguito alcuni retroscena che riguardano la Juventus "Io ho una stima enorme di Thiago, l'ho avuta come giocatore, come persona e ce l'ho anche da allenatore. Tre anni fa, quando ogni tanto parlavo col presidente (Andrea Agnelli, n.d.r.) e si vociferava di cambiare allenatore, di cambiare rotta, lui mi chiedeva: 'Ma tu chi prenderesti?'. Io vedendo il physique du rôle e come ha passato determinati momenti difficili, e come li ha gestiti, seppur in piazze piccole come lo Spezia, ho detto: 'Per me Thiago Motta non può non diventare un allenatore da grande squadra'. Quando la Juve l'ha preso sono stato veramente felice, perché a me piace, anche adesso al di là delle difficoltà del caso. Ha qualcosa di buono da trasmettere e un passato da giocatore che lo rende abituato a stare in certi posti e gestire determinate pressioni. Ho grande fiducia in lui".RITORNO ALLA JUVE - "Io conservo l'amore per tutte le squadre che mi hanno permesso di diventare ciò che sono. Ma ho sempre dato indietro tante cose, soprattutto dal punto di vista della correttezza nei rapporti, della professionalità, della riconoscenza. Penso di aver messo spesso e volentieri dietro i miei interessi. L'unica cosa che volevo nella mia vita era essere pari con tutti e guardare tutti negli occhi. Quindi non posso che guardare con amore quello che succede alla Juventus, o Parma o in Nazionale appunto. Ora sono in Nazionale e penso solo a quello".