Juventus, testa già alla Champions League: da Vlahovic a Weah, cosa può cambiare nella formazione

Verso Brugges-Juventus: le scelte di Thiago Motta

Eccolo qui, il calendario senza respiro per la, che non fa in tempo a godersi la ritrovata vittoria in campionato contro il Milan che già è obbligata a pensare al prossimo impegno. I bianconeri riprenderanno il cammino inaffrontando fuori casa ilSarà la prima delle due sfide europee nel giro di una settimana che chiuderanno la prima fase della competizione. E per la Juve c'è ancora una qualificazione ai playoff da raggiungere matematicamente e chissà, sperare in qualcosa di più in caso di sei punti.Perè il momento di gestire, dove può, le risorse, per non trovarsi con giocatori a corto di energie. Il mercato non potrà aiutare il tecnico che dall'infermeria ha ricevuto notizie agrodolci. Sia Weston McKennie che Kenan Yildiz infatti rischiano di saltare la trasferta europea ma allo stesso tempo per entrambi sono state escluse lesioni; saranno valutati con attenzione domani, alla vigilia del match. Inevitabilmente però qualcosa cambierà rispetto a Juve-Milan.Al posto di McKennie, destinato a tornare titolarePochi dubbi in mezzo, dove in attesa dei rinforzi faranno gli straordinari Gatti e Kalulu. Difficile che Motta rinunci alla coppiamolto convincente contro il Milan. Douglas Luiz rischia quindi di rimanere ancora fuori. I dubbi maggiori saranno in attacco, doveha soddisfatto il tecnico e se la gioca per il posto di centravanti. Weah, reduce dal goal, si è meritato di partire dall'inizio anche considerando le condizioni di Yildiz e Conceicao. Anche l'altro protagonista di Juve-Milan è atteso ancora titolare. E il riferimento è chiaramente a Mbangula.