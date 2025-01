Nessuna lesione per Yildiz, si ferma McKennie, Conceicao a parte: le ultime dalla Continassa

Come sta Kenan Yildiz?



Infortunio McKennie? Le ultime

C'era apprensione per conoscere le condizioni di Kenanche ieri ha dovuto lasciare il campo dopo solo un tempo di gioco nella sfida contro il Milan per un problema all'adduttore sinistro, come dichiarato proprio da Thiago Motta all'intervallo. Oggi non sono stati necessari esami strumentali per il numero 10 della Juventus.Nessun esame strumentale ma confermato l'affaticamento all'adduttore sinistro, sono state però escluse lesioni muscolari. Domani sarà valutato nuovamente verso la sfida contro il Brugge.



Ci sarà Conceicao contro il Brugge?

Si è fermato anche Weston McKennie che ha rimediato un affaticamento al flessore della gamba sinistra, anche lui in dubbio per la sfida di Champions, domani giornata chiave.Anche oggi Francisco Conceicao ha lavorato a parte.