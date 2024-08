Juventus-Brest, la probabile formazione di Thiago Motta

Juventus-Brest, dove vederla in tv e in streaming

Diretta TV: DAZN, TV8

Diretta Streaming: DAZN, tv8.it

La Juventus giocherà contro il Brest questa sera; sarà la seconda partita per Thiago Motta sulla panchina bianconera. Con quali giocatori il tecnico affronterà il club francese? Sicuramente Thiago ha più scelte rispetto al Norimberga, quando non poteva contare su tanti elementi della rosa che non c'erano o erano arrivati da pochi giorni. Situazione differente questa volta; vediamo allora quale può essere la formazione che scenderà in campo dall'inizio contro il Brest.La Juventus dovrebbe scendere in campo ancora con un 4-2-3-1, modulo di riferimento per Thiago Motta. Ecco la probabile formazione secondo Tuttosport.Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Cabal, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Fagioli, Adzic; Vlahovic.