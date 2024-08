Coperta corta sugli esterni

Giocatori compatibili con Thiago Motta

La gara contro ilha dato delle indicazioni molto importanti sullache verrà. Rispetto alla gara contro ili bianconeri hanno mostrato dei netti miglioramenti, sia a livello di gioco che di singoli. Eppure la prestazione contro i francesi, che nella passata stagione hanno chiuso la stagione incon un sorprendente terzo posto, ha evidenziato come laabbia bisogno di innesti nel reparto delle ali d'attacco.Al momento lanon vanta un roster di ali tali da poter permettere al club bianconeri di poter competere su cinque competizioni, quanto meno a livello numerico. Ieri ad esempio ha trovato spazio il giovanissimo, esterno d'attacco classe 2004. Dall'altra parte ha giocato invece Timothy. Nel secondo tempo è entrato poi in campo. Qui si chiude l'elenco delle ali che sono presenti nella rosa diè stato venduto enon rientra nei piani della, con tanto di dichiarazioni dello stesso allenatore bianconero. Quindi è evidente come la coperta sia molto corta, a maggior ragione se consideriamo il modulo con cui la Vecchia Signora giocherà nelle prossime gare ufficiali., che oltre al reparto di centrocampo () e difensivo (), deve anche trovare i due esterni per. Due giocatori che siano compatibili con il gioco del nuovo allenatore della Juventus.ad esempio resta un profilo che la Juventus sta seguendo. Il giocatore ha disputato una grande partita in Supercoppa contro il, ulteriore conferma delle sue qualità. Elemento che andrebbe ad allungare la lista degli esterni d'attacco e che soddisferebbe, che lo gradisce. Le prossime giornate di mercato ci diranno qualcosa in più, ma quella degli esterni d'attacco è una necessità.



