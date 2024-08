, fresco di rinnovo con il club bianconero, è pronto e carico per l'inizio della nuova stagione con la, che scatterà lunedì con il match casalingo contro il Como. "Pre season done (pre campionato finito, ndr)", scrive il difensore brasiliano sul suo profilo Instagram, per poi aggiungere: "Ci siamo allenati con molta intensità e un ottimo spirito di gruppo per preparare al meglio questa stagione. Siamo carichi e con grande ambizione. Ora è arrivato finalmente il momento di scendere in campo, competere con la stessa intensità e dare tutto per questa maglia!".