Juventus, la media punti senza Bremer e il confronto con Zapata

Oggi alle ore 18 va in scena il derby della Mole, Torino-Juventus. Gli allenatori Paolodevono ancora fare i conti con assenze pesanti: ad inizio ottobre, Gleisone Duvansi sono infortunati gravemente, subendo la rottura del legamento crociato rispettivamente nelle trasferte contro Lipsia e Inter. Da allora, le stagioni delle due squadre torinesi hanno preso una piega negativa.In campionato, laha visto la sua media punti scendere da 2 a 1,66 a partita, con una difesa che non aveva subito gol nelle prime sei giornate. Il Torino, invece, è passato da una media di 1,83 punti a gara a 0,77, con un drastico calo nei gol segnati: da 1,66 a 0,69 per partita.Duvan, prima dell'infortunio, aveva già messo a segno 4 reti in stagione. Oggi, al fianco di Che Adams, Vanoli schiererà uno tra Yann Karamoh e Antonio Sanabria, con quest'ultimo autore delle uniche due reti segnate complessivamente dalla coppia. Dopo aver incassato il rifiuto di Marko Arnautovic (attualmente all'Inter), il Torino è al lavoro per rinforzare l'attacco: i nomi caldi sono il portoghese Beto, ora all'Everton ma ex Udinese, e il brasiliano Arthur Cabral, in forza al Benfica ma con un passato nella Fiorentina.Sul fronte bianconero, Thiago Motta si affida in difesa alla coppia centrale. La Juventus, alla ricerca di un sostituto di Bremer, ha provato a trattare con diversi club: Antonio Silva del Benfica, David Hancko del Feyenoord e Fikayo Tomori del Milan sono stati obiettivi sfumati. Ora i dirigenti stanno negoziando per Ronald Araujo del Barcellona, difensore uruguaiano con passaporto spagnolo.