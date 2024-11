Perché Bonucci è stato alla Continassa

Mentre è in corso l'assemblea degli azionisti , laprosegue il lavoro in vista del derby contro il Torino in programma sabato sera. E questa mattina alla Continassa c'era uno spettatore speciale, ovveroL'ex difensore della Juventus ha fatto visita alla squadra e ad alcuni suoi ex compagni con cui ha giocato proprio alla Juve.La Juventus sui social ha pubblicato un video che ritraeva proprio l'ex Juve in campo mentre scherzava con Perin e Weah. Un modo per salutare qualche amico e chissà, magari iniziare a studiare in vista del proseguo della sua vita calcistica da allenatore.