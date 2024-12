Nella giornata di oggi, Dusannon si è allenato con il resto del gruppo alla Continassa, sollevando qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche in vista della prossima partita di campionato. Tuttavia, lo staff medico e tecnico della Juventus resta fiducioso. Nonostante l’assenza odierna, c’è ottimismo per un recupero dell’attaccante serbo, che potrebbe tornare a disposizione per la sfida di sabato contro il Bologna. La sua presenza sarebbe un importante rinforzo per, considerando il peso offensivo di Vlahovic e la sua capacità di incidere nei momenti decisivi. L’obiettivo è averlo almeno tra i convocati per il match.