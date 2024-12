Ilha comunicato l'esito degli esami per Riccardo, infortunatosi durante la Coppa Italia:"Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane".Ilha fornito un aggiornamento dettagliato sulle condizioni di Riccardo, specificando che i tempi di recupero dall'infortunio subito in Coppa Italia saranno di circa tre settimane. Questo significa che l'esterno offensivo sarà costretto a saltare le importanti sfide contro Juventus, Benfica, Fiorentina e Torino. Se il percorso di recupero procederà senza intoppi, Orsolini potrebbe rientrare in campo il 30 dicembre nella gara contro il Verona. La società si mostra fiduciosa nel rispetto delle tempistiche annunciate, ma continuerà a monitorare con attenzione il giocatore durante la fase di riabilitazione per garantire un pieno recupero.