Juventus-Bologna, parla Thuram

Il centrocampista della Juventus arrivato in estate Khephrenha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida pareggiata per 2-2 allo Stadium contro il Bologna. Queste le sue parole:“Guardiamo tutto, sia che cosa abbiamo sbagliato, sia che cosa migliorare ma guardiamo anche la reazione era bella ed importante per pareggiare oggi. Dobbiamo fare di più le prossime per vincere".“Io vedo la partita con il City che è la prossima, dobbiamo fare bene in casa, poi vedo la prossima di campionato”.