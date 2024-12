La partita di Thiago Motta

"Aveva ragione a espellermi".l'ha ammesso candidamente, come - e così è - se l'avesse preparata. Era inevitabile la domanda, del resto. Ma era tutto molto evitabile il resto, cioè il contesto. Perché tutta questa rabbia? Motta ha tenuto ogni emozione dentro e prima della partita ha deciso di non tuffarsi nel passato: ha evitato incroci e abbracci, la testa è finita solo sulla partita. Succede però che siamo umani, troppo umani. Persino un semi-cyborg come l'allenatore italobrasiliano: può provare a mettere in controllo ciò che vuole, ma alla fine uscirà sempre tutto fuori. Specialmente se la tensione gioca brutti scherzi.Per questo, davanti ai primi falli a metà, la rabbia di Motta si è fatta più forte. O comunque più evidente. Per tutta la sua partita, un'ora di gioco, l'allenatore ha vissuto un uno contro uno con il quarto uomo, che a più riprese ha chiesto l'ausilio del direttore di gara. E' stato un torrente, poi un fiume, quindi una cascata: è arrivato di tutto, tra le parti. E si è sentito un urlo indistinto: "No!". Probabilmente per il fallo sufischiato a pochi passi da quel fumo che usciva dalle sue orecchie.Come previsto, Motta espulso e la partita è proseguita su binari più disperati, dai quali la Juve paradossalmente ha tratto forza. Ha segnato, ha pareggiato, due che proprio non ti aspettavi e per motivi differenti. Due a due.Due frasi da portare a casa dal suo post partita: "E' tutta responsabilità mia". E "questo momento non ci lascia soddisfatti". Più di così, cosa dire?