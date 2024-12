Juventus-Bologna, le parole di Teun Koopmeiners

Teunha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida al Bologna. Le sue parole:"Mi sento bene fisicamente, anche mentalmente. Voglio fare meglio però questo è certo".- "Forse (ride ndr). Voglio giocare vicino a Vlahovic perchè vicino a lui posso essere pericoloso perchè sei in area, sto vicino a lui e posso fare assist. Devo stare anche vicino al centrocampo ed alla difesa, devo fare altro anche"."Bellissimo tornare a giocare nella nostra casa dopo tante partite fuori, è importante per i tifosi e per il club prendere i tre punti oggi".





