Perché Yildiz non gioca titolare in Juventus-Bologna

Laaffronta il Bologna nel quindicesimo turno di Serie A. Appuntamento all'Allianz Stadium, dove i bianconeri dovranno tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi in campionato.ha lasciato fuoridalla formazione titolare. Ecco i motivi della scelta.Yildiz in panchina, consugli esterni, questa la mossa di Thiago Motta per Juventus-Bologna. Nessun infortunio per il classe 2005 turco, che parte fuori per scelta tecnica. In stagione era già capitato che il tecnico puntasse su Weah e Conceicao. In più, i bianconeri avranno tanti impegni nelle prossime due settimane, motivo per cui Motta dovrà gestire alcuni dei suoi giocatori alternandoli.