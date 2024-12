I ballottaggi di Motta prima di Juventus-Bologna

Resistono due, piùche. Thiago Motta si appresta a vivere una sfida emotivamente significativa contro il Bologna, squadra che ha guidato fino a una storica qualificazione in Champions. L'obiettivo principale, però, è riportare la Juventus al successo dopo tre pareggi consecutivi contro Milan, Aston Villa e Lecce.Dicembre sarà cruciale: cinque delle sei partite previste si giocheranno all’Allianz Stadium. Motta ritrova Dusan Vlahovic, elemento chiave in attacco, e valuta il rilancio di Nicolò, seguito con interesse dale da club di Premier League. L'altro dubbio è in porta, dove Mattiapotrebbe sostituire ancora Michele Di Gregorio.Concentrato esclusivamente sulla partita, il tecnico respinge i discorsi sullo scudetto e invita la squadra a dimostrare compattezza e leadership, sottolineando l'importanza del supporto dei tifosi.La Juventus, protagonista di dieci pareggi stagionali tra campionato e coppe, deve invertire la tendenza e rilanciarsi per rimanere competitiva in tutte le competizioni.