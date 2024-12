I giocatori del Bologna che piacciono alla Juventus

Il match di oggi contro ilavrà un significato importante anche in chiave mercato per la. Che ne approfitterà per osservare da vicino alcuni giocatori che ha messo nel mirino da tempo e che a breve potrebbero diventare piste da seguire concretamente per rinforzare la squadra in più reparti. A cominciare dalla difesa, per cui è necessario un colpo già a gennaio alla luce degli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal.Su questo fronte, Cristiano Giuntoli guarda in casa rossoblù per, colombiano classe 1998, in scadenza con i rossoblù nel 2026 e valutato circa 10-15 milioni di euro, e, che invece ha un contratto fino al 2027 e sembra costare leggermente di più. Su entrambi, comunque, ci sono anche altri club, sia italiani che esteri, motivo per cui la Juve dovrà valutare attentamente un'eventuale strategia.Sul taccuino, poi, altri due nomi, in questo caso per il centrocampo e tendenzialmente per l'estate. Il primo è quello di, rientrato di recente dal lungo stop per l'infortunio al crociato che ne ha interrotto il percorso proprio quando sulle sue tracce c'erano diverse big tra cui la Juve; blindato fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione, ora è valutato almeno 20-25 milioni di euro, per cui strapparlo al Bologna sarà difficilissimo (a meno che Cristiano Giuntoli non architetti una formula "creativa"). L'ultima idea, infine, è, polacco classe 2004 in grande crescita in questa fase di carriera: il suo contratto è in scadenza a giugno, ma prevede anche un'opzione per un altro anno; in questo caso, quindi, sarebbe fondamentale per la Juve muoversi in anticipo per evitare la concorrenza.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui