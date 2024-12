Juventus-Bologna, parla McKennie

Il centrocampista della Juventus Westonha parlato ai microfoni di CBS prima del calcio d'inizio della sfida al Bologna. Le sue parole:Siamo una squadra giovane, in crescita e con grande potenziale. Cresciamo e ci conosciamo allenamento dopo allenamento. Poi le cose succedono"."Cerco sempre di tenere la testa bassa e di continuare a lavorare giorno dopo giorno per riuscire a dare il mio meglio ed è quello che mi piace fare"."Cerco sempre di dare buone vibes alla squadra, sorrisi. Qui in Italia, specialmente alla Juventus, quando perdi non è facile ma devi sempre concentrarti per la partita dopo che sarà molto importante".