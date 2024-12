Le quote di Juventus-Bologna

È la partita di Thiago Motta, che ritrova ilper la prima volta da avversario, dopo averlo portato in Champions League nella scorsa stagione. Ma i pensieri dell’allenatore bianconero sono tutti per unareduce dal terzo pareggio consecutivo, e sempre in piena emergenza infortuni. Una situazione che ha compromesso le ultime gare, riducendo al minimo le soluzioni in attacco. Dopo i due 0-0 contro Milan e Aston Villa, la Juve ha portato a casa solo un punto anche dal ‘Via del Mare’, incassando il pareggio del Lecce in pieno recupero firmato Rebic. Un’impresa targata Marco Giampaolo, capace di rilanciare i salentini e ancora imbattuto sulla panchina giallorossa da quando ha raccolto il testimone da Gotti.I traders puntano sul riscatto della Juventus, con i bianconeri favoriti per la vittoria.- Il Bologna ha gli stessi punti dello scorso anno in campionato, alla medesima giornata, ed è reduce dalla vittoria 4-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza con reti di Pobega, Orsolini (fuori tre settimane per infortunio), Dominguez e Castro. La Juventus invece è scivolata a -6 dal Napoli capolista ed è la squadra che ha collezionato più pareggi nell’attuale campionato, ben 8, a fronte di 6 vittorie, ma è anche l’unica ancora imbattuta in Serie A. La quota-vittoria Betclic della Juve contro il Bologna è a 1.70, mentre per i rossoblù le chance sono stimate a 5.20. Il pareggio è indicato a 3.70 (3.50 su Sisal). L’Under 2.5, a 1.54, è considerato nettamente più probabile dell’Over 2.5, a 2.13.- L’ultimo incrocio tra le due squadre risale al 20 maggio 2024, al ‘Dall’Ara’. Una partita che è rimasta nella storia della A, per il punteggio finale di 3-3 e la rimonta nel finale bianconera. Alla doppietta di Calafiori e alla rete di Castro hanno risposto Chiesa, Milik e Yildiz. La ripetizione del risultato esatto è quotata a 100.00 da Betclic.- C’è una Juve con e una Juve senza Vlahovic, lo dimostra l’unico goal segnato da Cambiaso (un tiro da fuori area, deviato da Gaspar) nelle ultime tre partite senza il serbo. Con l’assenza di Nico Gonzalez e Milik, il recupero di Vlahovic diventa cruciale per gli equilibri offensivi bianconeri, anche perché le soluzioni alternative proposte da Thiago Motta (Weah, Koopmeiners, McKennie) non hanno convinto fino in fondo. La quota-goal Betclic di DV9 è di 2.35, mentre per Timothy Weah è 3.70. Un goal di Francisco Conceicao è quotato a 4.00, il primo in bianconero di Teun Koopmeiners a 3.90, e Kenan Yildiz, a 3.40. Italiano dovrebbe confermare Castro al centro dell’attacco, con quota-gol a 6.50, una rete di Ndoye è quotata a 9.50, il goal di Odgaard a 6.50.