Juventus-Bologna: Thiago Motta nel mirino

La Juventus esce dal match contro il Bologna con un pareggio amaro che alimenta le critiche. Le pagelle dei principali quotidiani sportivi non risparmiano valutazioni severe, con Thiago Motta bersaglio principale e Samuel Mbangula unica luce in una serata complicata. Divergenze di opinione su, che raccoglie giudizi discordanti tra l’insufficienza e un 6 stiracchiato.La gestione dinon ha convinto gli osservatori. Il tecnico bianconero ha rimediato un 4.5, un voto che riflette non solo la prestazione della squadra ma anche l’espulsione subita durante il match. I giornali evidenziano la confusione tattica del tecnico, incapace di dare alla Juventus una chiara identità di gioco. L’episodio dell’espulsione, considerato evitabile, ha ulteriormente compromesso il giudizio sulla sua prova.