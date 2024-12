Cosa può cambiare dopo Juventus-Bologna

E' un 2-2 che aiuta soltanto in un contesto, oltre a mantenere l'imbattibilità in campionato: alza la media gol conin campo. E' un caso? Non lo è? La risposta forse sta nel mezzo, perché di sicuro Dusan ha una sua funzione e un suo significato nelle trafficate zone centrali, poi però all'appuntamento con il gol mica c'arriva. Anzi: spreca le due grandi occasioni che avrebbero potuto cambiare l'andamento, la corsa, il risultato finale.Insomma: non è stato il salvagente della, ma è stato pure l'uomo in meno quando si rischiava di affondare. Prima con quell'occasione creata da una magia palla al piede - alla faccia di chi parla di deficit tecnico -, poi con quel lob diche ha deciso (giustamente) di calciare in porta. Risultato: poca roba. Più imprecazioni che prodotti concreti.Per unche balbetta, pur dimostrandosi funzionale, c'è unche trova il gol. E finalmente. "Non posso essere felice, però. Volevo la vittoria", le parole dell'olandese in conferenza. Come biasimarlo. Però potrebbe non essere arrivato invano, o comunque non essere utile al pari. Koop ha lavorato in maniera costante e ha legato il gioco come sempre. E' stato differente l'attacco alla porta, così come la posizione. Perché - arretrando - l'olandese ha trovato il suo posto nel mondo, trovando molto più spazio per attaccare le zolle concesse dal. Praticamente, fronte a, è stata un'altra vita.Conche ha dato tutto e pure di più, da Weah la Juve avrebbe potuto e forse dovuto pretendere di più. E' mancato lui, il suo guizzo, la possibilità di andare da una parte all'altra e non solo nella comfort zone del portoghese.ha dimostrato già qualcosa in più. Tutto il resto se l'è preso il coraggio di Mbangula. Alla fine, quasi buone notizie. Quasi.