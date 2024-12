Weekend di polemiche arbitrali in Serie A, con particolare attenzione alla mancata espulsione di Pierre Kalulu in Juventus-Bologna. Al 23', il difensore bianconero entra in contatto con Jens Odgaard, lanciato a rete. L’attaccante rossoblù cade davanti a Perin, ma l’arbitro Marchetti lascia proseguire senza fischiare fallo. Le proteste del Bologna sono immediate: i giocatori chiedono punizione ed espulsione di Kalulu per chiara occasione da gol, ma la decisione resta invariata e il VAR non interviene.Durante “Open VAR” su DAZN, è stato pubblicato l’audio tra Marchetti e la Sala VAR, con Mariani e Di Paolo. Il dirigente dell’AIA, Dino Tommasi, ha poi analizzato l’episodio.L'AUDIO TRA VAR E ARBITRO - "Possibile Dogso. Fallo c'è, dobbiamo capire il pallone. Stiamo valutando uuna cosa, il possesso del pallone. Altri difensori non ce ne sono. Non ha ancora il controllo e non può averlo, il pallone è laterale e gli rimbalza velocemente davanti. Non ci può arrivare sul pallone. Il portiere è in uscita e il giocatore non può controllare il pallone. Check completato".IL COMMENTO DELL'AIA - Dino Tommasi: "Ci sono tre criteri su quattro, distanza dalla porta, difendenti e la direzione dell'azione, ma manca il possesso effettivo del pallone. L'errore dell'arbitro è che mancano fallo e ammonizione se ipotizziamo che Odgaard possa andare a contendere il pallone a Perin. Non c'è Dogso, il VAR non poteva intervenire".