Vincenzo, allenatore del Bologna ha parlato a Dazn dopo la sfida alla Juventus. Le sue parole:"Rimane essere andati vicinissimo ad una vittoria strepitosa per ciò che abbiamo fatto vedere. Castigati da quel poco che abbiamo concesso alla Juventus. Peccato per la gestione della palla, poca lucidità e stanchezza non siamo riusciti a mettere una pezza su quel ultimo pallone. Vedo crescita e grande applicazione. Due punti buttati via. Li abbiamo persi a due minuti dalla fine"."Squadra applicata, voglia di crescere e imparare, se avessimo qualche ora in più qualcosa si potrebbe migliorare. Gestione, capacità, malizia di andare in gestione e stare lontani dalla nostra metà campo. Squadra giovane, secondo me con enormi margini di miglioramento e se continua cosi le partite come le ultime due siamo riusciti ad indirizzarle a fare goal a gestirle, la Juventus non muore mai"."Non sono contento perchè questa partita va vinta. Devi portare a casa la vittoria. L'approccio e la gestione mi rendono contento ma l'ultima palla è un errore e la vinci se la gestisci meglio".