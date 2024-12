Domani pomeriggio, l'Allianz Stadium sarà il palcoscenico di una sfida cruciale, con il tutto esaurito a testimoniare la passione dei tifosi per la Juventus. Thiago Motta, consapevole dell’importanza del pubblico, ha ribadito quanto sia fondamentale il legame tra squadra e sostenitori: “L’importante siamo noi in campo, quello che trasmetteremo ai tifosi durante la partita. Insieme a loro possiamo fare una bellissima prestazione”.L’energia che i giocatori riusciranno a trasmettere sarà la chiave per affrontare un avversario ostico e cercare una prestazione convincente. La presenza di migliaia di tifosi rappresenta un valore aggiunto, un supporto emotivo che potrebbe fare la differenza in un momento delicato della stagione. L'unità tra squadra e pubblico sarà il motore di una partita che promette intensità e spettacolo, con l'obiettivo di alimentare la corsa ai vertici della classifica.