I convocati di Thiago Motta per Juventus-Bologna

I convocati per la sfida di oggi all’Allianz Stadium #JuveBologna



December 7, 2024

Diramata la lista dei convocati di Thiago Motta per il match di oggi tra. Confermati i rientri di, così come la "chiamata" di quattro giovani: Filippo Pagnucco e la new entry Niccolò Rizzo per la difesa, Augusto Owusu per il centrocampo e Diego Pugno per l'attacco. Ancora fuori, come preannunciato, i lungodegenti Arek Milik, Gleison Bremer e Juan Cabal, oltre a Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Weston McKennie. Fischio d'inizio all'Allianz Stadium alle 18.00.Di seguito la lista completa dei convocati