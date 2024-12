Juventus-Bologna, il commento di Romeo Agresti

Lalascia altri due punti all'Allianz Stadium e questa volta lo fa contro il. Partita che conferma il rendimento di questa prima parte di stagione, che ora è preoccupante. Troppi pochi punti nelle prime 15 gare di campionato per la squadra diIl goal di Mbangula nel finale, che salva la Juventus dalla prima sconfitta in Serie A non basta per uscire dal momento difficile in cui si trovano i bianconeri. Regressione tecnica da parte della Juventus, al di là dell'assenze e dei problemi di rosa.