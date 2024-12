, nel pieno recupero,. Due reti subite dal Bologna, il doppio vantaggio rossoblù. Poi qualcosa cambia e forse complici: "Tirate fuori i c......i" hanno il loro effetto e la Juventus che sembrava essere senza un'anima torna ad avere orgoglio. Quello che sembra però dalla serata dello StadiumSe fino a ieri si pensava che si potessero dare degli alibi legati ai numerosi infortuni oggi la storia sembra diversa. Thiago Motta ritrova il suo Bologna e forse sono le emozioni a prendere il sopravvento: si fa anche espellere per proteste continue verso l'arbitro che addirittura lo riprende chiedendogli rispetto. I fischi dello Stadium all'intervallo rendono l'idea del malcontento popolare che sta prendendo piede., forse anche in concomitanza con le giocate dei singoli a cui non ci si può sempre affidare. Il guizzo alla fine arriva ed è quello di Samuel Mbangula che tiene a galla la Juventus.. Ora Dusan Vlahovic è tornato a disposizione ma la Juventus fa comunque fatica e tanta, anche contro il Bologna. Un punto, un punto per parte, ma che fatica. Ora bisogna rivitalizzarsi, ricaricarsi e ritrovare le idee, quelle che da luglio Thiago Motta sta cercando di far giungere dalle parti della Continassa, ma che dalla serata dello Stadium sembrano ancora essere lontane.





