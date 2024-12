Juventus-Bologna, Weah, Yildiz o Conceicao: uno resta fuori?

Con il probabile ritorno diqualcuno nel reparto offensivo rimarrà fuori rispetto alle ultime partite, dove tutti i giocatori disponibili erano scesi in campo dal primo minuto, ovveroAl posto di Vlahovic in attacco nelle ultime due gare aveva giocato Weah ma non è detto che per forza sia lo statunitense a rimanere fuori in Juventus-Bologna. Yildiz sembra quello più certo di giocare, a sinistra, mentre sulla destra ballottaggio aperto tra Conceicao e appunto Weah, con il portoghese che rimane favorito per una maglia da titolare.