Juventus-Bologna, la reazione dei tifosi ad Alessandro Del Piero

Manca poco meno di un'ora al calcio d'inizio della sfida tra Juventus e Bologna in programma all'Allianz Stadium di Torino. Una sfida dal sapore particolare certamente per l'allenatore della Juventus Thiago Motta che ritrova quella che era la sua squadra fino alla passata stagione. Attenzione però, quella dello Stadium è una partita speciale, in tribuna infatti ad assistere alla gara tra i bianconeri ed i rossoblù ci sarà anche Alessandro, lo storico capitano e numero 10 della Juventus. Una giornata speciale quindi quella di oggi allo Stadium.I tifosi, a mezz'ora dal calcio d'inizio della sfida dello Stadium hanno intonato il coro: "C'è solo un capitano" proprio all'indirizzo dell'ex numero 10 bianconero.





