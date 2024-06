Juventus, Federico Chiesa di fronte ad un bivio



Juventus, quando deciderà Federico Chiesa?

Il contratto che lega la Juventus e Federicoè in scadenza nel 2025. Nel bel mezzo del Mondiale per Club a cui lagià si è qualificata insieme all'Inter. A questo va aggiunta la volontà della dirigenza bianconera di non privarsi a zero del talentoso esterno ex Fiorentina. Chiesa sarà infatti uno dei protagonisti della spedizione italianadi Germania che inizierà sabato.Se inizialmente si pensata ad un rinnovo ponte, per soltanto una stagione, prima di decidere quello che effettivamente sarebbe stato il futuro del classe 1997 ora l'ipotesi sembra più lontana. Sull'esterno c'è il pressing di. Infatti, il suo agente Fali Ramadani è atteso per un colloquio con la Roma ed Antonio Conte avrebbe mostrato interesse per il giocatore della Juventus. Non solo però, Federico ha parecchie estimatrici anche inAl momento però Chiesa vuole prendersi del tempo e capire esattamente quali siano le idee di Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus. La sua decisione definitiva infatti è attesa dopo l'Europeo. Stando a quanto filtra al momento l'esterno non avrebbe le caratteristiche ricercate da Thiago Motta e per questo potrebbe essere sacrificato in estate.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.