Juventus-PSV Eindhoven, 17 settembre ore 18:45

Juventus-Stoccarda, 22 ottobre ore 21:00

Champions League Juventus: le fasi di vendita per le prime due gare



JUVENTUS-PSV EINDHOVEN (17 settembre 2024, ore 18:45)

Fase 1: a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 4 settembre, solo i J1897 Member potranno accedere alla vendita, per primi, potendo scegliere fra i migliori posti a disposizione e al miglior prezzo.

Fase 2: a partire dalle ore 10.00 di giovedì 5 settembre, anche i Black&White e Stadium Member potranno assicurarsi il loro posto alla partita.

Fase 3: a partire dalle ore 14.00 di venerdì 6 settembre, fase dedicata ai titolari di Juventus Card e agli Abbonati 2024-25:

JUVENTUS-STOCCARDA (22 ottobre 2024, ore 21:00)

Fase 1: a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 4 settembre, solo i J1897 Member potranno accedere alla vendita, per primi, potendo scegliere fra i migliori posti a disposizione e al miglior prezzo.

Fase 2: a partire dalle 10:00 di giovedì 5 settembre, anche i Black&White e Stadium Member potranno assicurarsi il loro posto alla partita.

L’ESPERIENZA PREMIUM

Dal sito ufficiale della Juventus.Settembre è iniziato e questo significa che ci avviciniamo all'inizio del nostro cammino nellaPiù nel dettaglio, a partire da mercoledì 4 settembre 2024, partirà la vendita per le prime due partite casalinghe di UEFA Champions League:Vuoi scegliere il tuo posto prima di tutti? ACQUISTA ORA LA TUA MEMBERSHIP a partire da 39€ a stagione e scopri tutti gli altri benefit!Juventus Card: ogni titolare di Juventus Card potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per altrettanti titolari di Juventus Card;Abbonati Full/Star 2024-25: ogni titolare di abbonamento FULL e STAR, potrà acquistare, per i propri amici bianconeri, fino a 2 biglietti aggiuntivi.L’eventuale vendita libera inizierà lunedì 9 settembre alle ore 10:00Settore Ospiti (tifosi PSV): si ricorda l’obbligo IN TUTTE LE FASI DI VENDITA, per i nati in Olanda di acquisto dei tagliandi all’interno del Settore Ospiti. Per le modalità di vendita è necessario rivolgersi direttamente alla società ospite.L’eventuale vendita libera sarà comunicata nelle prossime settimane.Settore Ospiti (tifosi Stoccarda): si ricorda l’obbligo IN TUTTE LE FASI DI VENDITA, per i nati in Germania, di acquistare i biglietti per la gara all’interno del Settore Ospiti. Per le modalità di vendita è necessario rivolgersi direttamente alla società ospite.La vendita è già aperta per tutti i prodotti Juventus Premium Club, per vivere la partita in pieno comfort con servizi di altissima qualità. Per tutte le informazioni visita la sezione PREMIUM del nostro sito o scrivi a juventuspremiumclub@juventus.com