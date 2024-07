Durante il primo anniversario dell’unico Juventus Official Fan Club di Bari, “Spirito Gobbo’’, l'ex giocatore e dirigente della Juventus, Roberto Bettega, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole"Lo Stile Juve è rappresentato da 101 anni di storia sotto la gestione di un’unica famiglia, unica società al mondo. Il mio auspicio è che la Juventus continui ad essere di proprietà degli Agnelli"."Da Buffon a Del Piero, decisero di restare. Perché sono rimasti? Per affezione verso la società, questo è anche lo Stile Juve""Se l’hanno preso vuol dire che ha le qualità per allenare la Juventus, La Juventus è sempre la Juventus. Facciamoli lavorare, i giudizi li daremo alla fine. Spero che la stagione inizi con lo spirito e l’entusiasmo che la Juve cerca".