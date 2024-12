Juve Berardi, quali club sono interessati a lui

Il nome dinon suonerà certo nuovo a tutto l'ambiente della Juventus. L'esterno offensivo del Sassuolo è stato accostato per diverse stagioni ai bianconeri, anche se l'affare non si è mai effettivamente realizzato. In compenso, con la maglia neroverde Berardi ha sempre regalato prestazioni di grande livello, nonostante gli infortuni che l'hanno fermato, come l'ultimo nella scorsa stagione. Dal suo rientro, l'esterno ha dimostrato di essere ancora decisivo per il Sassuolo, e che potrebbe puntare aL'AD degli emiliani,, ha dichiarato ai microfoni di GR Parlamento che al momento non ci sono richieste. Secondo il Corriere dello Sport, però,rimane interessata a Berardi, e rimarrebbe in attesa di uno sconto futuro da parte della società neroverde.