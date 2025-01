La Juventus si è persa (o non si è mai davvero trovata?). Le basi del progetto non sono più così solide

Getty Images

, in una stagione iniziata con i migliori presupposti e con tutto l'entusiasmo che porta con sé ogni rivoluzione, per poi degradare nella mediocrità della "pareggite" e, in questa fase, naufragare in una situazione che definire di crisi è tutt'altro che esagerato. Le idee distanno perdendo sempre di più la loro efficacia - sempre che qualcosa abbia mai davvero funzionato -, mentre i singoli che hanno faticato fin dall'inizio a emergere -su tutti - stanno entrando in un tunnel di sfiducia ulteriormente rabbuiato dalla mancanza di risultati davvero soddisfacenti.

La Juventus in crisi

La sfida che attende la Juventus

I bianconeri sembrano non avere (più) un'anima, un'identità chiara., situazione che tra l'altro si era creata da sola con un approccio alla partita tutt'altro che cattivo, come ci si sarebbe aspettato da una squadra reduce da una sconfitta pesante come quella contro il Napoli.La sfida, ora, è di quelle importanti. Perché la Juventus non può permettersi di perdere ulteriore terreno sulle rivali in Serie A, ma allo stesso tempo sa anche di dover raggiungere a tutti i costi uno degli obiettivi minimi della stagione, ovvero la qualificazione agli ottavi di Champions League, che a questo punto passa dai Playoff (contro una tra Milan e PSV Eindhoven).