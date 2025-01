Juventus-Benfica 0-2, PAGELLE: è una FIGURACCIA! Motta, i fischi sono meritati

AFP or licensors

Fischi meritati, allo Stadium. Ha vinto il Benfica e l'ha fatto in maniera non solo meritata, ma pure netta: 2-0 per i lusitani, che per tutti i 90' scherzano con i giovani bianconeri, ora aggrappati all'urna di Nyon. Si capirà venerdì se sarà benevola, oppure se sarà soltanto una conseguenza dell'ennesima occasione sfumata.



La crisi della Juventus non si è solo aperta, si è proprio acuita. Anche le scelte di Motta non hanno portato i frutti previsti. E l'insoddisfazione è adesso enorme e difficile da gestire.



