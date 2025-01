Il confronto dopo il Benfica e le parole di Perin: 'Non siamo all'altezza'

Getty Images

La delusione è tanta, e soprattutto non si è calmata, anzi. Insieme a essa, tanta, evidenti non solo tra i tifosi ma anche in campo sui volti dei giocatori . E dunque, come si può uscire da questo vortice? Una risposta definitiva al momento non c'è, perché i bianconeri sono stati chiamati più volte a un riscatto, a una vera e propria svolta in questa stagione, e spesso il risultato ha deluso le aspettative. Proprio per questo, c'è bisogno di ripartire dalle, l'aspetto che più è mancato a Thiago Motta e di conseguenza alla squadra nelle ultime partite. E il punto di partenza, almeno sotto l'aspetto dell'atteggiamento, c'è stato già mercoledì: dopo la sconfitta contro il Benfica c'è stato infatti un confronto interno, diretto e chiaro, a dimostrare quanto sia delicata e importante la gara contro

Le parole di Perin dopo Juventus-Benfica

Il momento complicato della Juventus si fotografa anche nelle parole di, che in zona mista nel post partita con il Benfica non si è nascosto e ha ammesso le difficoltà della squadra.'Noi ci siamo parlati a fine partita e ci siamo detti che l’unico modo per uscire da questo momento è stare ancora più insieme di quanto già facciamo, lavorare duramente e avere un atteggiamento positivo durante la settimana, spronandoci a vicenda e con un modo di fare che ci unisca e ci ispiri uno con l’altro. Ci sono tanti giocatori che hanno giocato tantissime partite non essendo abituati, perché tanti sono arrivati l’anno scorso e tanti altri sono giovani, giocare con la maglia della Juventus è pesante e farlo in Serie A e Champions League lo è ancora di più. Non è assolutamente un alibi, ma dobbiamo fare i conti con la realtà. Capisco che ci siano le aspettative perché giochiamo nella Juventus e dobbiamo vincere ogni partita, ed è giusto che sia così perché cerchiamo di portare avanti l’eredità che ci hanno lasciato dei grandi campioni: in questo momento’.





