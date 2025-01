Juventus-Benfica, l'occasione di Douglas Luiz e il mercato resta sullo sfondo

Douglas Luiz è ancora sul mercato?

Poche ore al calcio d'inizio della sfida tra Juventus e Benfica di questa sera all'Allianz Stadium. Chi potrebbe ottenere una maglia da titolare nella notte europea è il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Thiago Motta ieri in conferenza stampa ha detto: "Domani potrà avere una chance di giocare, perché se lo merita anche lui. Abbiamo tanti giocatori o più giocatori a disposizione di un periodo fa, e loro si allenano molto bene, e quando giocano lo fanno nel modo giusto. Grande giocatore come altri, domani vedremo quando potrà aiutare la squadra".Una bella chance per il giocatore brasiliano in una gara cruciale come quella di questa sera all'Allianz Stadium. Anche se nelle ultime settimane c'è stato un susseguirsi di voci su Douglas, qualche richiesta in particolare dalla Premier League ma tutte in prestito. La Juventus non vuole aprire ad una cessione temporanea, al contrario valuterebbe soltanto cessioni definitive ma soltanto a fronte di offerte a partire da 45 milioni di euro, dato che in estate Douglas è stato pagato 50 milioni all'Aston Villa.





