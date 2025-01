Juventus-Benfica, Angel Di Maria ritrova lo Stadium. Fagioli lo abbraccia ma i tifosi?

Calciomercato/Getty

Di Maria torna allo Stadium, come verrà accolto?

Era l'estate dell'entusiasmo quella in cui a Torino sono arrivati due giocatori del calibro di Angele Paul Pogba. Quel Di Maria che aveva incantato tutti con ilprima e con il Paris Saint Germain dopo che aveva scelto la Juventus per continuare la sua carriera in Europa. Una trattativa lunga,per la sua rosa ed alla fine lo aveva convinto mentre era su uno yatch in vacanza ad Ibiza a cedere alle lusinghe della Vecchia Signora. Soltanto un anno di contratto e qualche esultanza con il cuore, prima di lasciare Torino.Un anno con qualche infortunio di troppo, prima del Mondiale da protagonista, cosi si può riassumere l'avventura di Angel alla Juventus. Ieri è ritornato all'Allianz Stadium, che per un anno per lui è stato casa, per il walk around con il suo Benfica. Lo stadio però era deserto, solo gli addetti ai lavori. Questa sera ad accoglierlo sarà diverso, la casa bianconera sarà tutta esaurita. Fischi o appalausi? Lo si capirà alla lettura delle formazioni. Nel frattempo però c'è chi lo abbraccia virtualmente: Nicolò Fagioli, che sui propri profili social ha postato una foto dei due che si abbracciano in maglia bianconera. Poche ore alla risposta definitiva, certo è che Angel ritroverà lo Stadium.





