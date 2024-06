Barrenechea Juve, dove può giocare

Barrenechea é ancora della Juventus?

Barrenechea Juve, i numeri della stagione al Frosinone

I numeri

Presenze: 39

Minuti: 2.979'

Gol: 1

Assist: 1

Secondo Sky Sport, Enzopotrebbe restare alladurante il mercato estivo per assumere il ruolo di vice di Manuel. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, con, nuovo allenatore della Juventus, che avrà un ruolo fondamentale nel determinare il futuro del giovane argentino. Barrenechea, promettente e talentuoso, potrebbe diventare una risorsa chiave per la squadra, offrendo solidità e ulteriori opzioni a centrocampo. La sua permanenza aumenterebbe la profondità della rosa, un aspetto cruciale per affrontare le sfide della prossima stagione. La scelta finale sarà determinante per la pianificazione tattica e strategica della squadra.Nella stagione al Frosinone, al di là della retrocessione, Enzo Barrenechea ha dimostrato una grande crescita in mediana. Può giocare nel mezzo, da play, e fare da vice Locatelli. Oppure, all'occorrenza, posizionandosi da regista, può dare la possibilità allo stesso Locatelli di giocare da mezzala.Enzo Barrenechea ha giocato nella passata stagione al Frosinone. Il suo trasferimento è stato con la formula del prestito secco. Stagione terminata e, dunque, il centrocampista tornerà a Torino.