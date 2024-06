Alla, sede del quartier generale della Juventus, si stanno facendo valutazioni importanti riguardo a Enzoe Matías Soulé, giovani talenti della squadra. Le prospettive per Barrenechea sembrano in crescita, con il club che ritiene il suo valore attuale di 20 milioni di euro sottostimato. La Juventus vede in Barrenechea un giocatore con potenziale per valere molto di più in futuro, il che potrebbe influenzare le decisioni riguardo al suo immediato ritorno in squadra.Nel caso di Matías Soulé, il prestito alla Sampdoria ha evidenziato le sue qualità, e il giocatore è considerato una preziosa contropartita tecnica. La Juventus valuta Soulé almeno 5 milioni di euro, una cifra che potrebbe facilitare scambi o trattative con altri club interessati ai giovani talenti bianconeri.