Iling Junior Aston Villa, la valutazione e l’effetto positivo a bilancio

Samuel Iling-Junior a fronte di un corrispettivo fisso di € 14 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a € 11,9 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti).

Barrenechea Aston Villa, la valutazione e l’effetto positivo a bilancio

Enzo Alan Tomás Barrenechea a fronte di un corrispettivo fisso di € 8 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a € 5,5 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti).

Juventus, la precisazione sull’operazione con l’Aston Villa

Tempi stretti, operazione ingarbugliata, una matassa che i dirigenti di Juventus sono stati abili a districare. L’asse Torino-Bimingham si è infiammato nelle ultime settimane e il risultato è la maxi operazione che ha portatoin bianconero e Barrenechea e Iling Junior a fare il percorso inverso . Tra i dettagli da limare e definire, la valutazione dei due calciatori ormai ex Juventus.Dal comunicato ufficiale dellaSempre dal comunicato ufficiale del club, una precisazione sulla natura dell’operazione con l’Aston Villa che, ieri, ha anche portato Douglas Luiz alla Juventus:Tali operazioni - sulla base di approfondimenti preliminari di natura legale e contabile - risultano qualificabili come operazioni separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Si segnala inoltre che, alla luce delle incertezze interpretative circa l’applicazione dello IAS 38 che regola la materia, la Società - in applicazione delle proprie procedure interne - ha effettuato analisi preliminari per verificare la ricorrenza dei due requisiti (sostanza commerciale e attendibile misurazione del fair value) necessari per la contabilizzazione delle operazioni al fair value (e, quindi, con rilevazione degli impatti positivi a conto economico menzionati sopra) anche nel caso in cui le operazioni fossero, ipoteticamente, qualificabili come permute di attività immateriali ai sensi dello IAS 38 (e non operazioni separate e distinte). Tali analisi preliminari, svolte anche con il supporto di advisor esterni, confermano allo stato attuale la sussistenza dei due requisiti richiesti. Diversamente, nell’ipotesi in cui le operazioni fossero considerate permute e laddove anche solo uno dei suddetti requisiti non fosse ritenuto soddisfatto, le operazioni non potrebbero essere rilevate al fair value. Si precisa che le valutazioni finali circa la rilevazione contabile delle operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025, nella quale sarà fornita una compiuta informativa, cui si rinvia per maggiori informazioni.