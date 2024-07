Juventus, UFFICIALE: Iling Junior e Barrenechea all'Aston Villa

• Samuel Iling-Junior a fronte di un corrispettivo fisso di € 14 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a € 11,9 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti);

Enzo Alan Tomás Barrenechea a fronte di un corrispettivo fisso di € 8 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull'esercizio 2024/2025 pari a € 5,5 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti).

Operazione Juventus-Aston Villa: il conguaglio economico

Dopo l'ufficialità del trasferimento di Douglas Luiz dall'Aston Villa alla Juventus, arrivata nella giornata di ieri, sono arrivati anche gli annunci di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior. I due giocatori passano a titolo definitivo all'Aston Villa.Il comunicato della Juventus con cui annuncia il trasferimento di Iling Junior e Enzo Barrenechea all'Aston Villa."Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori:Si rammenta che in data 30 giugno 2024, come descritto nell’apposito comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo fisso di € 50 milioni.Tali operazioni - sulla base di approfondimenti preliminari di natura legale e contabile - risultano qualificabili come operazioni separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale.